Toh, chi si rivede: Oduamadi segna e spera in un posto nella Caronnese

Tra i tanti rivoli che ogni anno si sviluppano nel calciomercato, ce n’è uno che ha riportato all’onore delle cronache un giocatore che anni fa si ritagliò un piccolo ma significativo spazio nella storia del Varese, Nnamdi Oduamadi.

Nigeriano, classe 1990, Odu disputò un campionato e mezzo in Serie B con il club biancorosso segnando in tutto sei gol e in quel periodo – forse il migliore della sua carriera – seppe conquistarsi la maglia da titolare della sua nazionale. L’ala mise anche a segno quattro reti con le Super Aquile, siglando nel 2013 addirittura una tripletta in Confederation Cup (seppure contro Tahiti), gli ultimi gol realizzati da un giocatore del Varese a quel livello di calcio internazionale. (foto in alto: Odu dopo la rete decisiva nel 3-4 del Varese alla Reggina)

Un problema di salute, con conseguente operazione chirurgica, ha tenuto per diverso tempo Oduamadi lontano dai campi: le ultime esperienze lo davano al Tirana nel 2018-19, ma oggi Nnamdi è pronto per una nuova avventura che potrebbe di nuovo essere nella nostra provincia. Non più al Varese ma con la maglia della Caronnese con cui il giocatore si sta allenando da qualche settimana.

Un’esperienza che sembrava dover essere confinata alla preparazione estiva ma che potrebbe invece prolungarsi nel campionato di Serie D. Oduamadi non è al momento tesserato con i rossoblu (dove il direttore generale è l’ex Pro Patria Raffaele Ferrara, uomo di calcio assai navigato e non insensibile ai giocatori di talento) però sta crescendo di condizione – all’inizio era davvero fuori forma – e ha disputato da titolare le ultime amichevoli “piazzando” una doppietta ai danni della Vergiatese.

Odu con la Caronnese in amichevole

La Caronnese in teoria è al completo nel reparto d’attacco, con mister Scalise che utilizza il modulo 4-3-3. Accanto a capitan Corno ci sono già punte “senior” affidabili come Rocco, Vitiello ed Esposito supportati da due giovanissimi (Bossi e Musetti) su cui il club ha buone aspettative. Esposito però è infortunato e qualche acciacco è sempre in agguato: ecco quindi che la freccia nera del Varese di Castori e di Sottili-Gautieri-Bettinelli non possa rendersi utile alla causa rossoblu. Il tempo stringe, il campionato è all’orizzonte, e chissà che i tifosi caronnesi non possano rispolverare il vecchio motto “Odu pensaci tu” con cui al Franco Ossola si affidavano le sorti biancorosse all’ala sinistra venuta dall’Africa.