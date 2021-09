Tre incidenti e dieci soccorsi, notte di interventi sulle strade

Due grossi incidenti si sono verificati nel corso della notte sulle strade del Varesotto nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 settembre. (immagine di repertorio)

Il primo in autostrada a Saronno, nel tratto compreso tra la città e Turate. È avvenuto intorno alle 10 e ha riguardato due auto con a bordo complessivamente 5 persone: un uomo di 45 anni e una donna di 44, due bimbe di 8 e 5 anni una donna di 72. Sul posto sono intervenute due ambulanza ma fortunatamente nessuno ha riportato gravi ferite. I soccorritori sono così rientrati in ospedale a Saronno in codice verde.

Un altro incidente tra due auto è poi avvenuto poco prima della una a Cerro Maggiore in via Turati. In questo caso sono rimaste coinvolte quattro persone, tutti ragazzi tra i 23 e i 31 anni. Anche in questo caso, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito in maniera grave.

Ultimo intervento della notte a Samarate. È successo intorno alle 3 di notte lungo la statale 341 e ha coinvolto un solo automobilista di 28 anni. Anche per questo intervento le ambulanze hanno operato in codice verde.