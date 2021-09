Uyba seconda al torneo di Chiavenna, Busto battuta in finale da Monza

Primo stop stagionale in amichevole per la Unet E-Work Busto Arsizio, battuta con un netto 3-0 da Monza nella finale del 6° torneo “Valchiavenna – Bresaole d’autore” disputata domenica 19 settembre a Chiavenna.

La squadra di Marco Musso, decisamente incompleta, non è riuscita ad opporsi a una Vero Volley (priva di Parrocchiale) guidata dalla coppia Van Hecke-Danesi e apparsa più avanti nella preparazione e nei meccanismi di gioco. Poco male, per il momento: le Farfalle hanno dovuto fare a meno di Stevanovic mentre Poulter, Gray e Ungureanu hanno trascorso sul campo solo una manciata di scambi: Musso in pratica ha varato un sestetto con una sola straniera (Herrera Blanco) dando spazio anche a Battista e Monza. Camilla Mingardi, con 10 punti, è stata la top scorer biancorossa come già era avvenuto sabato contro Olbia.

Il programma della Unet prevede ora una settimana di allenamenti – da martedì – per preparare al meglio il “Memorial Ferrari” di Novara previsto tra venerdì e sabato prossimi: oltre a Busto e alla Igor Gorgonzola (che si sfideranno venerdì alle 20 nella seconda semifinale) ci saranno anche Cuneo e Chieri, di fronte alle ore 17. Finali sabato 25 settembre a partire dalle 15,30: una occasione in cui probabilmente la UYBA potrà dare molti più minuti in campo alle proprie straniere.

«Da questo torneo dobbiamo portare a casa tanti segnali, qualcuno positivo, molti negativi, ma non facciamo nessun dramma – spiega Musso – Sappiamo bene gli aspetti su cui dobbiamo lavorare, sono primi test i cui risultati vanno presi con la giusta considerazione. Il livello è stato alto, soprattutto con Monza, che ci ha fatto vedere quello a cui andremo incontro alla prima di campionato. Ben venga vedere che i muri sono alti, che la battuta viaggia veloce. Abbiamo avuto un discreto livello di cambiopalla, un po’ meno in contrattacco. Sono contento di aver potuto far giocare anche chi ha meno esperienza come Battista, Monza e anche Herrera Blanco che merita di stare tanto in campo. Sono stati in ogni caso quattro giorni importanti di lavoro qui a Chiavenna, una località in cui torniamo sempre volentieri ogni inizio stagione».