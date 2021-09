Uyba, il precampionato inizia con una vittoria al tie-break

La UYBA Volley va in finale al Torneo di Chiavenna, primo appuntamento del precampionato biancorosso: un risultato maturato al termine di ben cinque set, serviti alle Farfalle per piegare la resistenza di una coriacea Olbia.

Sul campo del PalaSamoggia quindi, primo tie-break stagionale per la Unet E-Work andata sotto dopo il primo set, poi vincitrice del secondo e del terzo parziale e infine costretta al quinto al termine del testa a testa nella quarta frazione.

Tempo di esperimenti per coach Musso, che ha tenuto a riposo l’oro olimpico Poulter, da poco atterrata in Italia, e schierato solo nel quinto set Gray e Ungureanu. Già in spolvero invece Camilla Mingardi, che ha messo a terra 18 palloni; 16 i punti di Battista e 15 di Bosetti, segnale di gioco ben distribuito in attacco da parte di Sofia Monza, titolare visto il riposo di Poulter.

Busto ha presentato a referto anche la figlia d’arte Mia Zlatanov, rampolla del totem azzurro Hristo: la 16enne non è entrata in campo ma è stata convocata dalla Unet in qualità di atleta di una società affiliata, il VAP Piacenza. Stessa sorte per Alessia De Gregorio del Progetto Valtellina Volley: sarà in lista per la finale.

Questo pomeriggio – domenica 19 settembre – la UYBA Volley affronterà quindi il Vero Volley Monza nella finale del 6° torneo “Valchiavenna – Bresaole d’autore” (dalle 17,30 circa). Le brianzole hanno infatti superato 3-1 la Banca Valsabbina Millennium Brescia: per le Farfalle si profila quindi la prima partita contro una formazione di Serie A1.