Venticinque storie di commercianti di Busto Arsizio in un libro

Venticinque commercianti di Busto Arsizio si raccontano in un libro dal titolo, appunto, “Il libro dei commercianti”. L’Agenzia Allianz Zappellini di Busto Arsizio, rappresentata dall’Agente Fabrizio Formaini Marioni e Massimo Formaini Marioni ha realizzato questa importante iniziativa (totalmente gratuita) a favore del mondo del commercio cittadino. La presentazione avverrà domenica 19 settembre in piazza Vittorio Emanuele II a partire dalle 11,15.

Si tratta di un prodotto editoriale che “racconta” le storie professionali di alcuni dei tanti commercianti della città. L’iniziativa vuole offrire uno strumento in più per aumentare la visibilità delle singole attività e, perché no?, incentivare gli imprenditori del territorio a “fare rete”.

E non solo. «La nostra Agenzia ha un’esperienza sul territorio di 30 anni – affermano i promotori – vuol essere soggetto attivo e propositivo, poiché molti di noi si conoscono e operiamo tutti nello stesso territorio, anche se con caratteristiche ed esigenze diverse e quindi il “messaggio” che vogliamo lanciare è: miglioriamo le forme di collaborazione tra gli operatori di Busto Arsizio, a vantaggio dell’economia cittadina».

Non si tratta di un libro promozionale per le attività che si sono racontate o, perlomeno, non è questo l’obiettivo principale dell’iniziativa: «La novità è rappresentata dal fatto che nel libro il commerciante, più che proporre la propria attività o i propri prodotti, descrive quella che è stata la sua esperienza professionale, i suoi progetti» – spiega Manuela Cova, consulente finanziaria dell’agenzia.

La realizzazione del libro, oltre a Fabrizio Formaini Marioni, è stata curata da Marco Pometto, assicuratore nonché direttore commerciale della stessa agenzia, da Manuela Cova di Allianz Bank, che si occupa di Finanza e Risparmio, e da Erika Rizzelli per quanto riguarda i testi.

«Segnaliamo di aver avuto sin da subito la massima collaborazione da parte delle Istituzioni cittadine – continua l’Agenzia -. Infatti la vicesindaco e assessore allo Sviluppo del territorio Manuela Maffioli, Alessandra Ceccuzzi, Presidente del Comitato Commercianti Centro Cittadino, e Rudy Collini, Presidente di Ascom Busto, si sono concretamente attivati per rendere possibile quella che inizialmente era solo un’idea».

Felice dell’iniziativa il vicesindaco e assessore alle Attività Produttive, Manuela Maffioli che ha descritto l’iniziativa come «un’operazione di vero mecenatismo per la propria città e per un settore che esce da un periodo particolarmente difficile e nel quale pubblico e privato si trovano, di nuovo insieme dalla stessa parte. Prova ne è il fatto che alla presentazione del libro sono state affiancate due visite alle civiche raccolte d’Arte».

Anche Rudi Collini, presidente di Ascom Busto, è soddisfatto: «Abbiamo aderito al progetto sin dall’inizio, facendoci promotori verso i nostri iscritti di questa iniziativa. Una conferma della capacità di Busto Arsizio di distinguersi per la qualità dei suoi negozi, pur non essendo un territorio che attira visitatori come una qualsiasi località turistica. Forse proprio per questo siamo così bravi e capaci di farci conoscere, comunque, anche al di fuori dei confini cittadini«

La presentazione del Libro dei Commercianti di Busto Arsizio, patrocinata dall’Amministrazione comunale, è in programma domenica 19 settembre alle ore 11,15 in piazza Vittorio Emanuele II. Prima e dopo la presentazione sono in programma due visite guidate alle Civiche raccolte di Palazzo Marliani Cicogna dedicate in via prioritaria ai commercianti. La prima partirà alle 10.30, la seconda alle 12.00, ad accompagnare i visitatori alla scoperta (o alla riscoperta) delle opere della collezione permanente del museo saranno le guide del servizio di Didattica museale.

Il libro sarà a disposizione dei cittadini presso l’agenzia Allianz di Via Zappellini 7.