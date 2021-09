Vertemati: “Bravi dopo l’intervallo a tenere il controllo della partita”

VERTEMATI 1 – «Abbiamo avuto un grandissimo approccio nel primo quarto, quasi perfetto per energia difensiva e scelte offensive: abbiamo fatto tutto quel che di bene potevamo fare. Poi ovviamente ci sono anche gli avversari che hanno aumentato la loro intensità e sono risaliti. Piuttosto mi ha sorpreso molto la squadra nel secondo tempo: tutto lasciava prevedere che Brescia avrebbe preso il controllo della partita ma l’abbiamo tenuto noi, con grande volontà, pur non essendo perfetti».

VERTEMATI 2 – «La nostra squadra ha avuto una buona distribuzione dei punti segnati: questa non è una cosa che dobbiamo cercare ma che deve venire in modo naturale, ovvero “cavalcando” il giocatore più in ritmo in quel momento o trovando l’uomo libero quando la difesa effettua i raddoppi sui nostri terminali d’attacco. Per il resto siamo stati comunque pieni di sbavature; ricordiamoci che non abbiamo il play titolare anche se c’è stato grande sforzo da parte di De Nicolao e Amato nel condurre la squadra».

VERTEMATI 3 – «Sensazioni particolari per l’esordio in Serie A? No, avrò allenato 500 partite e vissuto finali di gara equilibrati centinaia di volte: quando sei in quella situazione non pensi alla categoria nella quale ti trovi. Chiaramente tutti preferiremmo non essere punto a punto e vincere con più tranquillità, ma sappiamo che è frequento l’arrivo in volata».

MAGRO 1 – «Abbiamo offerto una prova solida, iniziata però pagando l’energia di Varese: in avvio siamo stati troppo lontani da quello che deve essere il nostro modo di eseguire in attacco, poi sotto di 19 siamo tornati in partita. Abbiamo provato a fermare i due terminali offensivi varesini, Gentile e Jones, a tratti bene a volte meno. Gentile ha dimostrato la capacità di prendere la squadra sulle spalle ma soprattutto Beane ha fatto saltare il banco con le triple con lo step back. E poi abbiamo sofferto enormemente la presenza a rimbalzo d’attacco di Egbunu e Jones. Siamo riusciti a limitare le palle perse ma dobbiamo ancora lavorare tanto sulla circolazione della palla. Non dimentichiamo che per tanti era la prima partita in Italia, per Mitrou Long addirittura la prima in Europa».

MAGRO 2 – «Spiace per la sconfitta ma la squadra c’è, risponde agli stimoli e quindi continuiamo a lavorare. Stasera è stato per noi difficile con Egbunu è in campo, invece abbiamo preso vantaggi quando siamo riusciti a correre di più lungo il parquet. Noi abbiamo bisogno di esprimerci in campo aperto e costruire tiri migliori, invece stavolta ci sono state percentuali troppo basse dei nostri esterni.

E le rotazioni sono state “viziate” dalla brutta partenza, altrimenti sarebbero state diverse. Quando vai sotto così tanto è difficile utilizzare tanti giocatori».