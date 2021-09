Volontari al lavoro per ripulire i boschi di Varese

Una ventina di sacchi carichi di rifiuti, il bottino raccolto dai volontari che hanno risposto all’iniziativa lanciata da Endurovarese e sabato 25 settembre hanno ripulito i boschi di Varese nei pressi di via Varese e via Ca’ bassa.

Il gruppo composto da una decina di persone ha rimosso una bella quantità di materiali gettati nel tempo dagli automobilisti: bottiglie, lattine, bicchieri di caffè, ma anche dei copricerchi e alcuni pannolini.

Quella di sabato è stata una delle tante iniziative che Marco Mondini, fondatore di Endurovarese, ha proposto negli anni per aiutare a tenere più pulite le aree boschive nei dintorni di Varese. Organizzata in collaborazione col Comune di Varese, la giornata di sabato ha voluto essere anche un momento di incontro tra gli appassionati di enduro e non. «Ci sarebbe piaciuto – commenta Marco Mondini – se fossimo riusciti a coinvolgere un po’ più di persone, ma sappiamo che le iniziative ecologiche questo fine settimana sono state tante e il tempo non ha aiutato. Siamo comunque pronti a continuare la collaborazione con il Comune di Varese anche dopo le elezioni di ottobre».