“Vuole vedere il green pass?” No, ci fidiamo di lei

Egregio direttore,

sono due giorni che mia moglie ed io andiamo da nostra figlia in un paese del Varesotto, e sono due volte che cambiando bar ci fermiamo per un caffè. Ci sediamo all’interno e nessuno ci chiede il Green Pass, quando arriva il cameriere per l’ordinazione gli chiediamo se desidera vederlo, ci è stato sempre risposto che si fidavano di noi.

A quel punto ci siamo alzati e ce ne siamo andati via dicendo che eravamo noi che non ci fidavano degli altri. Questo in tutti e due i bar. Il caffè lo abbiamo bevuto da nostra figlia.

Questi sono i controlli! Giudicate voi.

Lettera firmata