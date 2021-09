Zorzo: “Spostare i seggi? Abbiamo fatto il possibile ma con i tempi del bando non era fattibile”

«Spiegherò la questione nel dettaglio in sede di conferenza dei capigruppo ma ci tengo ad anticipare che abbiamo fatto tutto il possibile per spostare i seggi dalle scuole e non è stato possibile». Il sindaco Mirko Zorzo vuole chiarire i termini che non hanno permesso di individuare altri spazi per la realizzazione dei seggi così come chiedeva la mozione approvata da tutto il Consiglio comunale lo scorso settembre e rispondere alla sollecitazione del gruppo Noi Insieme.

«La mozione chiedeva di impegnarsi affinché si individuassero spazi alternativi all’utilizzo delle scuole e noi lo abbiamo fatto – spiega Zorzo -. Abbiamo protocollato il progetto da attuare lo scorso 14 luglio, in tempo per ottenere i finanziamenti del bando statale. Purtroppo la risposta ci è giunta solo alla fine di agosto: otterremmo circa 32mila euro ma a questo punto senza i tempi per realizzare i lavori. Le richieste per la realizzazione dei seggi sono molto stringenti e necessitano di lavori che non è possibile ottemperare in così poco tempo».

Venerdì è convocata la conferenza dei capigruppo per discutere del tema ma Zorzo ribadisce: «la mozione che avevamo approvato parlava chiaro: dovevamo impegnarci a valutare e progettare tutti gli opportuni interventi per lo spostamento dei seggi. Noi lo abbiamo fatto ma a questo punto non ci sono le condizioni, ci riproveremo con altre tempistiche».