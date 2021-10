5 tipologie di assicurazione per rendere più sicura la tua vita quotidiana

L’assicurazione potrebbe essere definita come un contratto: un accordo che viene stilato tra due parti, di cui una anticipa una cifra in denaro (il premio) e l’altra si impegna a garantire un risarcimento laddove si verifichi il danno previsto.

Ci sono varie tipologie di assicurazione, in quanto si va da quelle sulla salute a quelle sulla casa, fino a quelle sull’automobile o su altri mezzi di trasporto. Un’ottima soluzione è rivolgersi all’agenzia Allianz di Fantini a Cesena, che mette a disposizione una vasta gamma di prodotti in ambito assicurativo.

1. Assicurazioni per la salute e per il benessere

Iniziamo con le assicurazioni che riguardano il benessere del singolo individuo. In questo caso, il rimborso in denaro avviene in circostanze come gli incidenti e gli infortuni che determinano condizioni di non autosufficienza: una situazione che può minare la stabilità economica dell’intera famiglia, motivo per cui una buona polizza assicurativa è tanto importante.

Un contratto di assicurazione adeguato copre anche le spese mediche, per esempio quelle per gli interventi chirurgici e per i trattamenti oncologici. Una categoria a parte è quella della premorienza: se, purtroppo, viene a mancare un membro del nucleo familiare, almeno gli eredi possono limitare l’impatto finanziario (che altrimenti si aggiungerebbe a quello emotivo).

2. Assicurazioni sulla casa

La nostra dimora è il nostro rifugio: ci protegge dalle avversità, e va a sua volta difesa da una serie di rischi.

Potenzialmente, le abitazioni sono esposte a numerosi pericoli. Furto, incendio, allagamento, calamità naturali e così via. Qualora accada uno di questi eventi, se sono contemplati nel contratto assicurativo, otterrai un risarcimento che ti aiuterà a fronteggiare il problema.

E se provochi un danno all’appartamento dei vicini? In questo frangente ti supporta il concetto di responsabilità civile: se è questo il punto focale della polizza, l’indennizzo ti sarà utile per pagare le riparazioni.

3. Assicurazioni per la tutela del denaro

Possiedi una tua liquidità e desideri preservarla? Nulla di più facile con il giusto contratto assicurativo! Hai l’opportunità di scegliere tra più opzioni, come le polizze legate a quote di fondi di investimento (le cosiddette unit linked) oppure la gestione separata.

C’è anche una terza possibilità, ovvero un piano misto e versatile che ti garantisca la massima flessibilità. Una valida alternativa è la rendita vitalizia: piccoli versamenti annuali per avere la certezza di un’entrata sicura, anche se minima, per il futuro.

4. Assicurazioni su auto e moto

Chi possiede un mezzo di trasporto, come un’automobile o una moto, non dovrebbe fare a meno di un’assicurazione ad hoc.

Uno strumento del genere ti salvaguarda in diversi casi: per esempio se hai un incidente stradale, se il tuo veicolo è colpito da un incendio o dalle intemperie (come la grandine), se la vettura viene rubata. In simili eventualità, avrai un rimborso adeguato.

Tieni presente che una polizza auto e moto può essere con franchigia o senza franchigia. Nella prima, una parte del danno è a carico dell’assicurato: in compenso, il premio è minore e il costo non è superiore l’anno successivo anche se la tua macchina è coinvolta in un incidente. Nella seconda non è previsto questo sistema, il che è consigliato ai guidatori meno esperti.

5. Assicurazioni per le imprese

Quest’ultimo gruppo di polizze è ideale per tutti coloro che amministrano un’attività, e vogliono proteggere la propria azienda (al di là delle dimensioni: il discorso vale per le imprese piccole, medie e grandi).

I contratti assicurativi, dunque, sono utili non solo nel ramo privato ma anche in quello dei business. Agenzie come quella che abbiamo citato all’inizio, hanno studiato persino delle soluzioni personalizzate per determinati settori – come quello alberghiero e quello agricolo.

La stabilità delle aziende può essere compromessa da vari fattori: danni ai locali, danni al contenuto, furti e rapine, danni a terzi (di nuovo, prendiamo in esame il concetto della responsabilità civile). Una polizza su misura permette di essere coperti in tutte queste circostanze. Sottoscriverla vuol dire essere lungimiranti, e rendere più solido il futuro dell’impresa.

Agenzia Allianz di Stefano Fantini a Cesena

Per concludere, qualche parola sull’agenzia Allianz gestita dal titolare Stefano Fantini. La sede è a Cesena: per mettersi in comunicazione con il personale, è possibile recarsi presso gli uffici oppure servirsi dei contatti presenti sul sito, e-mail e numero di telefono.

Il team dell’agenzia è forte di una longeva esperienza nel campo delle assicurazioni, di oltre 20 anni. Sarà in grado di elaborare la polizza migliore per ogni esigenza: si occupa con efficienza di assicurazioni sulla casa e sul patrimonio, sui veicoli, sulla salute, sugli investimenti, sulla previdenza ecc.

Il servizio offerto è professionale, serio e trasparente. È essenziale utilizzare una o più assicurazioni per tutelarsi: i rischi sono sempre dietro l’angolo, ma il danno si tampona in maniera notevole grazie alle polizze.