A Caronno Pertusella netta conferma per Marco Giudici

Una vittoria netta, senza discussioni, con più del 53% dei voti e una distanza dall’avversario, o meglio dagli avversari, di più di 400 voti.

Marco Giudici si conferma sindaco di Caronno Pertusella con 3065 voti contro i 2646 del rivale Valter Galli, a cui non è bastato l’apparentamento con la lista di Antonio Persiano per superare la coalizione del candidato sindaco del centrosinistra.

Già intorno alle 16 si è profilata la vittoria, con la festa che è esplosa nella sede del Partito Democratico caronnese e un discorso commosso di Giudici che ha ringraziato tutti per il lavoro svolto: «Abbiamo dimostrato di sapere amministrare bene per 5 anni, è stata una campagna elettorale dura, a tratti pessima, ma che abbiamo condotto con forza e determinazione – ha detto Giudici -. Abbiamo sconfitto il centrodestra unito contro di noi, non ci siamo apparentati e abbiamo fatto bene. È stata un’affermazione netta e senza discussioni».

A fargli eco il segretario della sezione carronese del Pd Mauro Agostini e il responabile della campagna elettorale Maurizio Lattuada, affiancati dai rappresentanti delle tre liste della coalizione (Pd, Unione di Centrosinistra e Civico 2030).

Valter Galli ha riconosciuto la vittoria dell’avversario non appena arrivati i risultati delle ultime sezioni: «Le aspettative erano diverse, è un risultato che non ci aspettavamo, però la democrazia vince. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare e siamo sereni. Mi dispiace per tutti quelli che si sono impegnati a supportarmi e anche per gli elettori che hanno creduto in noi, che sono in ogni caso una fetta non irrilevante della popolazione. Ci abbiamo provato, facciamo gli auguri al nuovo sindaco. Ci auguriamo che sia il sindaco di tutta la cittadinanza».

Questa la composizione del nuovo consiglio comunale di Caronno Pertusella

Sindaco: Marco Giudici

Maggioranza: Partito Democratico 8 consiglieri: Fulvio Zullo (113 preferenze), Vincenzo Iaia (82), Francesca Rossetti (73), Viviana Biscaldi (65), Luciano Viganò (59), Sebastiano Caruso (58), Elisa Sapuppo (56), Giorgio Turconi (45); Civico 2030 1 consigliere: Giulia Martignoni (109); Unione di Centrosinistra 1 consigliere: Cinzia Banfi (56)

Minoranza: Valter Galli (candidato sindaco), Uniti per Caronno Pertusella e Bariola 2 consiglieri: Antonio Persiano (candidato sindaco) e Marco Uboldi (133), Lega 2 consiglieri: Silvestro Pacino (43), Emilio Filippini (42); Fratelli d’Italia 1 consigliere: Silvio Maiocchi (133)