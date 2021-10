Al parco Castelbarco il primo Consiglio comunale di Cislago

Si riunirà alle ore 11:30 sabato 23 ottobre presso il parco Castelbarco il nuovo Consiglio comunale di Cislago.

Si tratterà di un momento formale, al quale è invitata tutta la cittadinanza, in cui avverrà l’esame delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità degli eletti, il giuramento del sindaco Stefano Calegari e la nomina degli assessori.

Verranno inoltre presentate le linee programmatiche entro le quali la nuova Giunta si impegnerà ad agire nel corso del mandato amministrativo e verranno nominate le commissioni elettorali.

«Penso che tenere il primo Consiglio comunale all’aperto sia un gesto apprezzabile sia dai consiglieri di maggioranza che di minoranza – commenta il neo sindaco Calegari -. Siamo stati fra la gente per tutta la campagna elettorale, penso quindi sia un atto dovuto e doveroso fare il primo Consiglio all’aperto, per consentire a più gente possibile di assistervi. È una modalità operativa che vogliamo adottare per i prossimi cinque anni di governo».

In caso di maltempo, la seduta si terrà presso l’auditorium comunale “L’Angolo dell’Arte”, in via Stazione.