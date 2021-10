Apre la campagna abbonamenti della stagione musicale del Comune di Varese

È aperta la vendita degli abbonamenti per la Stagione Musicale Comunale di Varese: una stagione di grandi orchestre e solisti, con protagonisti i più bei nomi sulla scena internazionale e programmi inediti rispetto alla più che ventennale tradizione concertistica varesina.

Tutti i concerti si terranno nella Basilica di San Vittore, una location molto più grande rispetto agli anni precedenti, per consentire al pubblico di assistere agli spettacoli in massima sicurezza.

«La Stagione Musicale Comunale è un fiore all’occhiello per il panorama culturale varesino – dichiara il sindaco Davide Galimberti – Quest’anno inoltre ha un significato ulteriore, sarà un inno alla ripartenza, reso possibile grazie all’ospitalità della splendida Basilica di San Vittore, che con la sua capienza offre la possibilità di ospitare il pubblico nella massima della sicurezza, e grazie al professor Sartorelli, musicologo e docente al Conservatorio di Milano, che ogni anno porta a Varese i più grandi talenti della scena musicale internazionale».

La rassegna avrà inizio venerdì 29 ottobre alle 20.30 con l’esibizione del Trio di Parma, accompagnati dall’orchestra Sinfonica del Conservatorio di Milano, con un triplo concerto Sinfonia in Do minore n. 5 di Beethoven.

Mercoledì 17 novembre alle 20.30 Danilo Rea si esibirà in uno spettacolo musicale di improvvisazioni su grandi temi del teatro d’opera. Venerdì 10 dicembre alle 20.30, Isabel Faust con Bernhard Fork e Xenia Loffler, accompagnati dall’orchestra dell’Akademie fur Alte Musik di Berlino, si esibiranno in un concerto di Bach. Mercoledì 26 gennaio alle 20.30 protagonista il flautista Emanuel Pahud, accompagnato dall’orchestra Sinfonica del Conservatorio di Milano, che eseguirà Mozart, Britten e Poulenc. Mercoledì 16 febbraio alle 20.30 la Basilica ospiterà l’orchestra Barocca “Il Pomo d’oro”, con Federico Guielmo e Giovanni Sollima , in musiche di Vivaldi e Sollima. Mercoledì 6 aprile alle 20.30 Fabrizio Meloni e Pietro Mianiti, accompagnati dall’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Milano, terranno un concerto in la maggiore per clarinetto di Mozart. Infine martedì 12 aprile alle 20.30, per la chiusura della stagione, ci saranno The Tallis Scholars, con un concerto di musica sacra rinascimentale attorno a Joaquin Desprez.

Gli abbonamenti saranno in vendita al MIV – Multisala Impero Varese, in via Giuseppe Bernascone. Per informazioni è possibile chiamare il numero 0332.284004.

Tutti i dettagli e il programma completo al link: https://stagionemusicale.it/