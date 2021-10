Auto ribaltata nella notte a Lonate Ceppino, in via Vittorio Veneto. L’incidente è avvenuto intorno alle 3, tra venerdì 29 e sabato 30 ottobre. Alla guida un uomo di 46 anni che è stato soccorso dall’ambulanza e portato all’ospedale di Circolo di Varese. Per fortuna ha riportato solo lievi ferite e non si trova in pericolo di vista.

Le cause che hanno portato l’auto a ribaltarsi sono ancora in corso di accertamento; per ora si sa solo che il conducente ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi sulla sede stradale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Tradate. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il ferito.