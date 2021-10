Calendari personalizzati 2022: come scegliere quello più adatto

Con l’arrivo del nuovo anno molti privati e aziende hanno la necessità di acquistare calendari da tavolo e calendari personalizzati per il nuovo anno. Come scegliere questi oggetti che ci accompagnano durante tutto l’anno e perché scegliere una soluzione personalizzata? Vediamolo insieme.

Calendari personalizzati 2022

Si può scegliere il calendario personalizzato per il nuovo anno in base alle differenti caratteristiche che ciascun modello propone. Tra i più diffusi ci sono:

Calendari da parete : è la classica soluzione che viene adottata da coloro che hanno bisogno di molto spazio per inserire le proprie note. Può essere personalizzato inserendo una fotografia diversa per ciascun mese oppure in linea con l’immagine aziendale.

: è la classica soluzione che viene adottata da coloro che hanno bisogno di molto spazio per inserire le proprie note. Può essere personalizzato inserendo una fotografia diversa per ciascun mese oppure in linea con l’immagine aziendale. Planning personalizzati : a differenza dei calendari da parete, i planning sono un prodotto ideale per chi vuole poter sfogliare il calendario orizzontalmente; proprio per questo a volte i planning presentano dei fogli extra per ciascun mese che possono essere staccati.

: a differenza dei calendari da parete, i planning sono un prodotto ideale per chi vuole poter sfogliare il calendario orizzontalmente; proprio per questo a volte i planning presentano dei fogli extra per ciascun mese che possono essere staccati. Calendario a segnalibro : decisamente più pratico, il segnalibro con il calendario può essere utile per ricordare, a ciascuna pagina del libro, la persona che lo ha regalato; per le aziende diventa uno strumento di marketing ancora più importante.

: decisamente più pratico, il segnalibro con il calendario può essere utile per ricordare, a ciascuna pagina del libro, la persona che lo ha regalato; per le aziende diventa uno strumento di marketing ancora più importante. Calendari poster personalizzati: a differenza dei modelli precedenti, i calendari con poster personalizzati sono la soluzione ideale per chi non desidera dover cambiare la pagina del calendario ogni mese.

Si ricorda che ciascuna tipologia può trasformarsi in un calendario personalizzato da utilizzare sia come strumento di marketing per le aziende, sia come regalo speciale per un amico o un familiare.

Calendari da tavolo: quale formato scegliere

I calendari da tavolo, nonostante le numerose alternative digitali, sono molto più di un semplice accessorio da scrivania: grazie alle diverse varianti a disposizione, è possibile personalizzare non solo l’immagine da inserire per ciascun mese, ma anche decidere di dedicare più o meno spazio ai giorni della settimana e alle note. Ecco, quindi, che regalare i calendari da tavolo permette di unire la praticità di questo strumento al pregio di un accessorio elegante e customizzato.

I calendari da tavolo, soprattutto quando personalizzati, possono rivelarsi dei preziosi alleati per prendere appunti, annotare le ricorrenze o più semplicemente scandire lo scorrere del tempo. Forse proprio per questo continuano ad essere un elemento must have sulla scrivania di molte persone.

Graficalampo ti offre i migliori calendari personalizzati

Data la versatilità dei calendari da tavolo, molte persone e aziende decidono di regalarlo a colleghi, dipendenti o amici per proporre loro un omaggio personalizzato e che duri un anno intero.

Graficalampo ti aiuta a realizzare i calendari personalizzati (sia calendari da tavolo, sia da parete) ideali per creare un regalo speciale. In ufficio, a casa, nei corridoi o nelle sale d’attesa: i calendari personalizzati sono un oggetto d’arredo sempre apprezzato, che uniscono praticità ed estetica.

In pochi minuti è possibile scegliere il modello di calendario che si desidera e, affidandosi a professionisti del settore, ottenere un risultato eccezionale. Contattando Graficalampo puoi ricevere un preventivo gratuito e solo dopo affidarti alla nostra esperienza.