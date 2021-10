Cantiere di Largo Flaiano a Varese: dal 2 novembre chiuso un tratto di via Sant’Imerio

Il cantiere di Largo Flaiano a Varese, una delle grandi opere in via di realizzazione in città, dal prossimo martedì 2 novembre si estenderà sino al tratto di via Sant’Imerio che si trova tra l’incrocio con via Limido e il semaforo che permette l’immissione sullo stesso Largo Flaiano.

Lo annuncia il Comune di Varese che spiega come quel tratto sarà chiuso al traffico, con l’accesso consentito soltanto ai residenti. Le vetture che dovranno raggiungere l’autostrada saranno deviate lungo via Limido e da lì in viale Europa da dove potranno raggiungere l’ingresso dell’Autolaghi.

Palazzo Estense segnala inoltre la possibilità – per chi arriva da via San Michele Arcangelo – di girare a sinistra su via San Pedrino e quindi a destra in via Magenta. Una ulteriore soluzione per arrivare in A8 è partire da piazza Repubblica girando a sinistra su via Spinelli e quindi a destra per via Magenta.