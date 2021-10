A Cardano ancora manca la commissione mensa scolastica. “Riattiviamola”

Riceviamo e pubblichiamo la interrogazione che il gruppo d’opposizione Cardano È (la minoranza di sinistra) ha rivolto al sindaco Maurizio Colombo, sulla gestione dei servizio mensa

Interrogazione scritta in merito alla gestione del servizio mensa scolastica

Premesso che

come apparso in vari articoli di stampa locale molti genitori hanno avanzato lamentele circa la qualità del cibo e del servizio mensa offerto presso i plessi scolastici della Città;

essendo rimaste inascoltate le loro lamentele, gli stessi hanno ventilato l’ipotesi di uno sciopero della mensa;

con l’avvento della pandemia la giunta ha deciso di sospendere l’operato della “commissione mensa”, la quale – composta anche da rappresentanti dei genitori – aveva proprio il compito di controllare la qualità del servizio mensa;

nonostante il miglioramento della situazione pandemica, a differenza di quanto avvenuto altrove, la stessa commissione non è ancora tornata operativa;

i genitori stessi lamentano su questa tematica mancanza di dialogo e ascolto da parte dell’amministrazione e chiedono una loro rappresentanza negli organi deputati ai controlli mensa.

Tutto ciò premesso, il gruppo consiliare Cardano è

Chiede

se sia intendimento del Sindaco e della Giunta riattivare la commissione mensa, consentendo ai genitori di avere una rappresentanza all’interno della stessa, ed entro quando;

con quali modalità e da quali organi sono stati garantiti i controlli mensa dall’avvento della pandemia ad oggi?

cosa intendono fare Sindaco e Giunta per rispondere alle istanze legittimamente avanzate dai genitori?

Sono in programma o sono stati effettuati degli incontri al riguardo con il dirigente scolastico, i rappresentanti dei genitori e il gestore del servizio mensa e, in caso affermativo, a quali conclusioni si è giunti?

Cardano al Campo, 28/10/2021

Per il gruppo consiliare Cardano è

Cons. com. Massimo Poliseno