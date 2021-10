Ecco la giunta Cerini bis a Castellanza

Molte figure già note dal primo mandato e alcuni volti nuovi. Il sindaco di Castellanza, Mirella Cerini, al suo secondo mandato, ha nominato la giunta presentata questa mattina in Comune.

Luisa Giani assessore al bilancio (consigliere); Davide Tarlazzi assessore alla Cultura e all’Istruzione (consigliere); Claudio Caldiroli assessore esterno ambiente ecologia commercio informazione e informatizzazione; Corrado De Luca assessore esterno ai Lavori Pubblici (architetto che lavora in Comune a Milano); Cristina Borroni assessore ai Servizi Sociali e vicesindaco. Urbanistica, personale, partecipate e comunicazione per ora rimangono in capo al sindaco (urbanistica poi verrà trasferita a De Luca).

Giuliano Vialetto è stato nominato consigliere delegato sicurezza, prociv e piccole manutenzioni; Gigi Croci (capogruppo) consigliere delegato allo Sport.

Seguono aggiornamenti.