Cento giovanissimi corridori in sella a Luino con il Panathlon

In provincia di Varese, una piccola classica del ciclismo per bambini è “Bicipanathlon”, una manifestazione dedicata ai piccoli corridori che hanno tra i 7 e 12 anni e che è con il 2021 è giunta alla sua 16a edizione.

L’evento sportivo si è tenuto a Luino, organizzato come sempre dal Panathlon Club di Varese del presidente Franco Minetti: il percorso è stato disegnato sul lungolago con una pregevole vista sulle acque del Verbano. La formula scelta è stata quella della gimkana per la quale sono stati assegnati anche i titoli di Campione Provinciale varesino grazie alla collaborazione con la sezione della Federciclismo. E come da tradizione panathletica, tutti i 100 partecipanti hanno ricevuto un premio per il loro impegno.

I nuovi campioni provinciali della disciplina “tra i birilli” che unisce destrezza alla guida e sprint sui pedali sono quindi Federico Palladino (Valceresio Bike), Anita Pettenuzzo (Ju Green), Luca Maffioli (Cardanese), Irene Mason (San Pietro), Lisa Gruening (Team Ciclocross PCR), Federico Chiesa (Team Ciclocross PCR), Andrea Randisi (Polisportiva Besanese), Anastasia Berto (Cassano 1992), Marco Meani (Lavena Coop Ponte Tresa), Elisa Rossetti (Orinese), Gabriele Cisarri (San Macario Valerio Biolo) e Letizia Parini (Orinese). (foto Azzimonti)

Alle premiazioni hanno partecipato anche il sindaco di Luino, Enrico Bianchi, e il suo assessore allo sport Luigi Martinelli. Tra i vari riconoscimenti assegnati, anche quello in ricordo dell’ex presidente del Panathlon Club Varese, Enrico Borri, andato al GS San Macario Valerio Biolo quale società presente con il maggior numero di atleti. Per quanto riguarda le graduatorie di merito invece, la SC Orinese ha vinto il trofeo maschile mentre la Ju Green di Gorla Minore quello femminile.