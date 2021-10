I commenti della vittoria del centrodestra a Gallarate

A Gallarate la partita elettorale si è conclusa al primo turno con la vittoria del sindaco uscente Andrea Cassani al 52.73%. A seguire Margherita Silvestrini con il 34.3%, il 6% è andato a Sonia Serati e il 5.2 % a Massimo Gnocchi. Tiziano Fracchia con Italexit chiude con un 1.6%.

I commenti del centrodestra

Soddisfazione da parte del segretario cittadino del Carroccio, Giorgio Caielli: «Per quanto riguarda la Lega un buon risultato, perché siamo il primo partito in città e nella nostra coalizione, siamo espressione del sindaco, risultato di buon governo di marca leghista. Lista civica dice che cittadinanza ha apprezzato lavoro del sindaco e della sua squadra con assessori leghisti e consiglio comunale. Un segnale di apertura, recuperando altri voti. Come coalizione un buon risultato, vedremo ora composizione del consiglio: in campagna elettorale ottima collaborazione, sarà più facile lavorare insieme».

Un bel risultato quello della lista “del sindaco”, che ha ottenuto il 15% (seconda lista della coalizione, dopo la Lega): «Avevo preventivato l’8%, arriviamo quasi al doppio», ha commentato Marco Castoldi. «Qui abbiamo vinto quattro sezioni su quattro» ha detto Chiara Allai dal seggio di Crenna, mentre ancora si attendevano i dati definitivi. «In una sezione come Lista Cassani abbiamo anche superato il risultato della Lega». E in effetti la lista civica è stata la sorpresa nel centrodestra.

Rocco Longobardi, già candidato sindaco civico nel 2016, è oggi il più votato della lista di Forza Italia : «Sono contento di far parte di un nuovo progetto, di una nuova Forza Italia che sta rinascendo, che cerca una rivincita». Longobardi potrebbe esser stato decisivo, nell’evitare il ballottaggio. «Credo che FI sia la vera parte moderata della coalizione, capace di confronto. Sono molto contento del risultato della coalizione, mi pare che il risultati di Forza Italia sia in linea con le previsioni, tra il 7 e l’8».

Fratelli d’Italia si attesta intorno al 10%, un risultato sotto le previsioni del partito ma comunque in forte crescita rispetto al passato. «Poco meno di quanto avevamo ipotizzato» ha detto Giuseppe De Bernardi Martignoni., capolista del partito (e più votato, insieme alla vicesindaco uscente Francesca Caruso)

Le opposizioni

Il risultato ottenuto dalla coalizione di centrosinistra non ha soddisfatto Silvestrini e i suoi. «Siamo tristi ma anche pronti all’opposizione», ha dichiarato il segretario del Partito Democratico, Davide Ferrari, «è andata così, il risultato non ci ha premiato. Crediamo di aver fatto una campagna elettorale che ha individuato dei problemi e delle sfide future che rimangono a disposizione della cittadinanza. Ci prepariamo a un’opposizione dura e senza sconti».

Discreta soddisfazione da parte di Massimo Gnocchi, candidato di Obiettivo Comune Gallarate: «Noi partivamo da zero, senza alcuna pretesa di andare a governare e mai abbiamo detto che saremmo andati al ballottaggio. Cassani ha vinto al primo turno con un’affluenza inferiore al 50%. Resto in attesa dei dati definitivi per vedere la composizione del consiglio comunale».