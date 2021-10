Il Comune di Cassano è pronto con un altro intervento di aiuto sociale

Il Comune di Cassano Magnago è pronto con un altro intervento di aiuto sociale per le famiglie più esposte alla crisi Covid.

«Dopo i numerosi interventi di sostegno alle famiglie in situazione di fragilità economica nel periodo del lockdown tramite buoni alimentari, aiuti per il pagamento dei canoni di affitto e delle bollette delle utenze di casa, che complessivamente hanno aiutato oltre 800 famiglie in crisi, il Comune di Cassano Magnago è nuovamente pronto con un altro intervento di aiuto per l’anno 2021» dice il sindaco Nicola Poliseno.

Nell’ambito dei programmi di intervento sociale 2021, il Comune concede contributi economici tramite buoni spesa o pacchi alimentari o altre misure similari, al fine di aiutare i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19 ed i cittadini che versano nel maggior stato di bisogno.

L’obiettivo è quello di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, dando priorità alle persone che non hanno altro sostegno pubblico. Per questo sono previste due tipologie di destinatari degli interventi: A) Nuclei familiari in difficoltà per aver perso o sensibilmente ridotto le proprie occasioni di lavoro o di reddito a partire dal 23/02/2020, a seguito emergenza Covid-19, residenti nel Comune di Cassano Magnago; B) Nuclei familiari in condizioni di povertà o in stato di bisogno, residenti nel comune di Cassano

Magnago.

La presentazione della domanda, per mantenere il distanziamento sociale, potrà avvenire a partire dal 9 ottobre 2021 e fino al 20 dicembre 2021 in via prioritaria tramite invio istanza al Comune di Cassano Magnago all’indirizzo di posta elettronica bando@cassano-magnago.it.

Testo completo del bando e schema di domanda sul sito www.cassano-magnago.it sezione “Annunci ed informazioni”.