Cremona è campo difficile ma la Openjobmetis vuole tornare al successo

Nella storia dei confronti diretti tra Cremona e Varese, vincere fuori casa è sempre stato assai difficile. La Vanoli, addirittura, non ha mai “sfondato” a Masnago (neppure lo scorso anno, quando la OJM vinse dopo due supplementari) ma pure i biancorossi hanno quasi sempre pagato dazio al PalaRadi. L’ultima volta nel primo turno di Supercoppa, una partita troppo brutta per essere vera che dovrà servire da monito agli uomini di Vertemati: vietato ripetere quella prestazione terribile contro gli avversari dimezzati.

I precedenti stagionali di Supercoppa, va detto, fanno poco testo perché le assenze e la preparazione incisero in modo profondo sul doppio confronto (guardacaso, una vittoria interna per parte). Ora la musica è ben diversa: le due squadre hanno come primo obiettivo la salvezza, sanno che partite di questo genere valgono doppio e che certi appuntamenti non si possono fallire. La Openjobmetis arriva alla palla a due forte della bella prova offerta contro Milano: la sconfitta di strettissima misura con l’Olimpia ha dato a Ferrero e compagni maggiore convinzione nei propri mezzi ma ora loro stessi devono dimostrare di saper replicare quella intensità e quelle qualità che hanno permesso di sfiorare l’impresa con l’Armani.

Il ritmo tenuto in allenamento è stato molto buono e Vertemati ha potuto allungare l’impiego di Trey Kell: il play, ovviamente, non è ancora nella migliore condizione ma sta crescendo e può risultare un uomo chiave al PalaRadi. Gli occhi però saranno puntati anche sul suo compagno di reparto, Elijah Wilson, chiamato a dare un senso alla sua presenza in campo dopo lo zero periodico con Milano. L’impressione, anche visto in allenamento, che il Profeta in questo momento sia un gradino al di sotto rispetto al livello della Serie A. Cremona – a cui la guardia ha segnato 15 punti in coppa – è probabilmente un test più morbido rispetto a Virtus e Olimpia: speriamo che si sblocchi.

Per il resto, nulla di particolare da segnalare in casa Varese a parte la bella notizia del fiocco rosa in casa Ferraiuolo, con Max che è diventato nonno della piccola Mia (auguri e congratulazioni a tutta la famiglia). Dopo due partite quasi impossibili, affiora la voglia di tornare a mettere punti in classifica ben sapendo però che, dall’altra parte della barricata, le intenzioni sono le stesse.

Galbiati dovrà risolvere il nodo-Poeta, nel senso che l’esperto playmaker (che tante volte ha punito Varese) è alle prese con un infortunio e potrebbe non recuperare in tempo per affrontare la Openjobmetis. Pretattica o meno, la Vanoli ha comunque un parco italiani interessante con la stellina Spagnolo (in prestito dal Real Madrid) e la coppia Pecchia-Cournooh (quest’ultimo è il top scorer dopo 3 gare) pronti ad affiancare il gruppo di stranieri. Attenzione perché proprio nel ruolo di Wilson opera Jalen Harris, potenziale leader d’attacco della formazione padana.

COACH TO COACH

Adriano VERTEMATI (Openjobmetis Varese) – «Ci siamo allenati bene e le sensazioni della partita contro Milano sono state trasformate in maniera positiva. Ora non ci resta che finalizzare il lavoro: affrontiamo una Cremona diversa da quella che abbiamo già fronteggiato in Supercoppa perché avevano assenze determinanti. I punti in comune rispetto a quelle due partite sono la voglia di giocare in campo aperto e la capacità di andare in contropiede, sia grazie a giocatori abili a correre come Pecchia, sia grazie a giocatori come Poeta e Spagnolo che hanno la capacità di lanciare i compagni. Cremona ama giocare ad alto ritmo ed è molto brava a utilizzare il pick’n’roll mentre Harris può dare quell’imprevedibilità che rende la Vanoli una squadra estremamente pericolosa. Dovremo limitare i canestri subìti in contropiede e quelli in situazioni di taglio, inoltre dovremo limitarli a rimbalzo offensivo dove sono molto volitivi. La parte principale del lavoro però riguarda le transizioni difensive e l’attenzione dei posizionamenti in retroguardia».

Paolo GALBIATI (Vanoli Cremona) – «La partita con Varese arriva dopo lo schiaffo preso a Trento, speriamo che ci abbia insegnato qualcosa. Arriviamo da una settimana in cui Poeta non si è ancora potuto allenare: vediamo se riuscirà ad essere della partita avendo fatto solo lavoro a parte e cinque contro zero. Varese è squadra molto fisica con due giocatori importanti come Gentile ed Egbunu che ha una fisicità che forse oggi noi non abbiamo ancora trovato. Il rientro di Kell li rende ancora più completi perché ha grande fisicità e ottime letture in attacco. Per quanto ci riguarda vediamo se siamo stati bravi a toccare le corde giuste nei giocatori. Credo sarà una partita diversa rispetto alle due di Supercoppa: noi non eravamo quello che siamo ora anche se stiamo ancora cercando i nostri equilibri e stiamo ancora lavorando per arrivare a mettere sul parquet il nostro massimo. Non essere mai al completo allunga un po’ i tempi e complica le cose».

DIRETTAVN

La partita del PalaRadi sarà raccontata azione dopo azione nel consueto liveblog di VareseNews già a disposizione dei lettori da venerdì pomeriggio. All’interno notizie, statistiche, curiosità e il sondaggio-pronostico che precede ogni partita. Per intervenire potete scrivere nello spazio commenti o usare l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Il live è offerto dal nostro sponsor Winelivery; per visualizzarlo CLICCATE QUI.