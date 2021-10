I due contendenti al ballottaggio puntano sui quartieri di Varese

I due contendenti alla poltrona di sindaco a Varese, l’attuale sindaco Davide Galimberti e il candidato Matteo Bianchi, fanno cominciare la loro campagna per il ballottaggio a Varese dai quartieri.

QUARTIERI AL CENTRO PER GALIMBERTI

“Quartieri al centro” è il nome dell’iniziativa di mobilitazione che tra sabato e domenica coinvolgerà venti piazze rionali in cui il sindaco Galimberti, insieme a cittadini e volontari, incontrerà durante tutto il weekend i residenti, parlando con le persone per raccontare le cose fatte in questi 5 anni, illustrare le idee per il futuro e raccogliere suggerimenti e progetti dei cittadini per migliorare i vari rioni.

Nelle piazze si parlerà anche di valorizzazione dei Consigli di quartiere, iniziativa partita negli scorsi anni che il sindaco vuole riattivare prima possibile allargando alla partecipazione di sempre più cittadini. La giornata di sabato si concluderà in piazza Montegrappa con tutti i volontari che sono stati impegnati nelle piazze di quartiere.

“VOTATE BIANCHI PER SALVARE I RIONI STORICI”

«Votate al ballottaggio per salvare i rioni storici di Varese. Solo con Matteo Bianchi e un’amministrazione comunale di Centrodestra i cittadini di Varese potranno tornare a vivere dignitosamente nei quartieri esterni al centro. E soprattutto potranno tornare ad essere ascoltati, ad avere una risposta ai problemi che vengono presentati in Comune e negli ultimi cinque anni non hanno avuto una risposta».

Questo invece è l’appello per il voto al ballottaggio, domenica 17 e lunedì 18 ottobre, che arriva dalla sezione della Lega di Varese, riguarda infatti lo stato delle periferie varesine, «Completamente abbandonate in questi ultimi cinque anni – continua l’appello – Matteo Bianchi, al contrario, viene da una lunga esperienza amministrativa e politica, con diversi ruoli, e soprattutto quello di amministratore del territorio (E’ stato sindaco di Morazzone, ndr). Sa cosa vuol dire essere un Sindaco tra la gente».