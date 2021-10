Dumenza e Due Cossani in festa per i cento anni della maestra Lina

Festa grande a Dumenza, comune di montagna sopra Luino, al confine con la Svizzera. Nella piccola comunità oggi si sono festeggiati i 100 anni di Luigia Rocca, per tutti la maestra Lina, che da 44 anni vive nella frazione di Due Cossani.

L’ex maestra d’asilo del paese ha visto crescere generazione dopo generazione tutti gli abitanti del paese, tirati su ad aria buona e disegnini da colorare, e qualche letterina imparata prima di cominciare l’importante passo della scuola.

Così, il giorno dei 100 anni della maestra Lina è stato un’occasione speciale per riprendersi un pezzetto di vita e di storia per questa piccola comunità che si prepara a ripartire dopo mesi assai difficili. Per celebrare il traguardo di Luigia Rocca, classe 1921, stamane c’erano il sindaco Corrado Moro in fascia tricolore, la banda e le penne nere degli alpini, e il battimani di un intero borgo.

Lina, originaria della provincia di Brescia, arrivò fin quassù a guerra non ancora finita, nel 1944, ed è sempre rimase a vivere in questo paesino di montagna: è una donna ancora in gamba, del tutto autonoma e vive vicino ai suoi parenti. Anche a testimonianza di questo grande attaccamento al suo paese d’adozione le è stata consegnata una pergamena in ricordo dell’impegno profuso per tutti.