Eccellenza, la Sestese cade a Gavirate, Castanese nuova capolista

Alla quinta giornata di campionato la Sestese ha conosciuto la prima sconfitta. A far cadere la squadra di mister Fiorenzo Roncari è stato il Gavirate, vittorioso 2-0 grazie alle reti di Pescara e Seno.

Al primo posto sale la Castanese, che passa con un rotondo 3-0 a Vergiate e si prende la testa del Girone. Neroverdi a segno con la doppietta di Milani e il gol di Gibellini.

Al secondo posto, pari merito a 11 punti con il Varzi che ha vinto 3-1 in casa della Base 96, è la Varesina che a Venegono Superiore ha battuto 3-1 il Calvairate. Per le Fenici in rete Poesio e Mira, che firma una doppietta impreziosita da un meraviglioso gol da metà campo.

Tre punti anche per il Verbano che trova tre punti a Rho grazie al 2-1 arrivato grazie alle reti di Dervishi e Barranco.