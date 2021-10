Eccellenza: la Sestese vince il derby, tre punti d’oro per la Varesina

È festa doppia per la Sestese, che nella quinta giornata del Girone A di Eccellenza batte 1-0 la Vergiatese grazie alla rete di Lombardo, si prende il derby e rimane da sola al comando della graduatoria con 10 punti. In casa granata invece il ko cambia tutto: esonerato mister Alessandro Marzio, dà e dimissioni il direttore sportivo Giampaolo Calzi.

Al secondo posto, a quota 9, rimane la Castanese che in casa batte 2-1 il Pavia e lo sorpassa. Vittoria di peso anche per la Varesina, che passa 2-1 a Voghera grazie alle reti di Sarr ed Erbini. Pareggio casalingo per il Verbano, 1-1 contro il Club Milano, mentre il Gavirate cade a Calvairate subendo un secco 4-0.

Il fattore campo la fa da padrone a Lazzate, dove l’Ardor ha battuto 2-1 la Base 96, a Varzi, con i padroni di casa che passano 2-0 sull’Accademia Pavese, e a Rho dove gli arancioni battono 2-1 il Settimo Milanese.