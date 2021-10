Emanuele Antonelli proclamato sindaco di Busto Arsizio

Sono le 17:20 di martedì 5 ottobre 2021 e, nella sala Tramogge dei Molini Marzoli, Emanuele Antonelli viene proclamato per la seconda volta sindaco di Busto Arsizio.

Le sue prime parole, nuovamente con la fascia, le ha dedicate ai tanti che l’hanno spinto fino a questo traguardo e ai progetti imminenti e futuri: «Ringrazio chi mi è stato vicino in questa campagna elettorale, è sempre un orgoglio indossare questa fascia. Abbiamo fatto tantissimo in questi cinque anni, ma adesso dobbiamo rimboccarci le maniche per rispettare il programma. È un programma tosto, ma credo che con questa squadra riusciremo a fare tanto, a partire dal completamento del Palaghiaccio, finire di ristrutturare tutte le scuole e spendere al meglio i 68 milioni che abbiamo attratto per vari progetti. Lavoreremo più di prima affinché il prossimo sindaco di centrodestra abbia della basi solide da cui costruire il futuro».