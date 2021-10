Fabio De Ambrosi per Montegrino Valtravaglia “Invito tutti ad andare a votare”

Anche per i cittadini di Montegrino Valtravaglia è alle porte la votazione per scegliere chi, per almeno cinque anni, guiderà il paese. Due le liste concorrenti, “Fare in Comune” con Fabio De Ambrosi candidato sindaco e “Noi per Montegrino” con Danilo Moroni candidato sindaco.

La lista “Fare in Comune”, composta per lo più da nativi del territorio, si racconta soddisfatta del riscontro ricevuto dalla popolazione. Nei tre comizi da loro proposti, a Montegrino, a Riviera e a Bosco, la partecipazione attiva da parte dei cittadini è stata molta: richieste e domande intelligenti sono pervenute ai componenti della lista che si sono detti già informati delle problematiche del capoluogo e delle sue piccole frazioni.

«Come riportato c’è un problema per quando riguarda la manutenzione del verde, del senso civico, della viabilità soprattutto nelle frazioni basse. Tutte cose di cui eravamo già a conoscenza e che rientrano perfettamente nel nostro programma elettorale. Siamo contenti e molto fiduciosi», ha raccontato il candidato sindaco Fabio De Ambrosi.

Come di consueto, alla mezzanotte di questo venerdì, la campagna elettorale verrà conclusa e da domenica mattina, 3 ottobre, fino a lunedì mattina, 4 ottobre, saranno aperti i seggi elettorali.

«Un disincentivo ad andare a votare lo potrebbe rappresentare la gara ciclistica Gran Fondo Tre Valli Varesine che vedrà il passaggio nel nostro paese, ma l’invito e l’augurio è quello che la popolazione ci vada ugualmente», ha concluso De Ambrosi.