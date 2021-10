A Gemonio è arrivato il Postamat

Era atteso da tempo e finalmente è arrivato. A Gemonio è stato installato un “Postamat”, lo sportello automatico per prelievi e versamenti che fa parte del circuito di Poste Italiane.

Lo sportello è posizionato all’esterno dell’ufficio postale situato nel pieno centro del paese, in piazza della Vittoria, e sarà in funzione in tempi brevissimi, al termine delle operazioni di collaudo. La richiesta per avere un Postamat a Gemonio era stata avanzata una prima volta circa tre anni fa, in occasione di un convegno di Poste Italiane sui servizi ai piccoli comuni, al quale aveva partecipato anche il sindaco, Samuel Lucchini.

Ai tempi tecnici e burocratici per completare l’iter, si è però aggiunto lo stop causato dalla pandemia e così l’operazione – sempre caldeggiata dal Comune di Gemonio – si è prolungata ma finalmente è andata in porto. Quella di uno sportello automatico era una esigenza particolarmente sentita, specie dopo la chiusura dell’unica filiale bancaria (l’allora UBI di via Verdi) che ha mantenuto attivo lo sportello bancomat ma senza più gli uffici.

L’addio di una banca però ha convogliato clientela verso l’ufficio postale che, a questo punto, ha a sua volta avuto la necessità di offrire un servizio sempre più indispensabile come quello dello sportello automatico. Il quale dovrebbe essere ufficialmente inaugurato nel giro di qualche settimana.