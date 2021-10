Il Gruppo Alpini festeggia novant’anni

Novant’anni per il Gruppo Alpini di Varese e i festeggiamenti sono in arrivo con un fine settimana di incontri e mostre per ripercorrere la sua storia. Gli eventi sono in programma per la giornata di sabato 16 ottobre.

Alle 10, appuntamento in Via Cenci a Varese dove verrà inaugurato e consegnato ufficialmente alla città di Varese il “Bosco dei Poeti Nelson Cenci”. Seguirà la Santa Messa al campo officiata da Monsignor Angelo Bazzari, Presidente Onorario Fondazione Don Gnocchi. Si prosegue alle 16 alla Galleria Ghiggini 1822 (in Via Albuzzi, 17 a Varese) dove verrà aperta ufficialmente la mostra dal titolo “Montagne… in bianco e nero” che raccoglie una serie di fotografie di Carlo Meazza selezionate con gli Alpini del Gruppo.

Per partecipare è necessario contattare il Gruppo Alpini di Varese alla mail: info@gruppoalpinivarese.it.