Vent’anni fa l’incidente aereo di Linate. Il ricordo delle vittime di Gallarate, Samarate e Cassano

Sono passati vent’anni esatti dall‘8 ottobre 2001, il giorno dell’’incidente di Linate , costato la vita a 118 persone.

Una tragedia che toccò anche la provincia di Varese e in particolare l’area del Gallaratese: tra i passeggeri del volo Sas 686 c’erano anche due cittadini di Samarate, Laura Fogliani e Roberto Gatti, uno di Cassano Magnago, Andrea Conte; uno di Gallarate, Luigi Ghiglino.

A distanza di vent’anni il ricordo di quella tragedia è ancora sentito: Samarate e Cassano Magnago, in particolare, hanno ricordato anno dopo anno quella tragica data, rimanendo idealmente vicine ai familiari che per lungo tempo hanno chiesto giustizia per la perdita dei loro cari, causata da un concatenarsi di errori umani resi possibili anche da carenze dell’aeroporto.

La tragedia è rimasta molto radicata anche nella memoria collettiva, anche per il momento storico in cui avvenne: non era passato un mese dall’11 settembre e, alle prime notizie, molti credettero che anche l’Italia fosse stata colpita. Con 118 vittime (114 sugli aerei coinvolti, quattro a terra) rimane la più grave tragedia aeronautica in Italia e la seconda più grande sciagura per collisione in pista nell’intera storia dell’aviazione.

8 ottobre 2001, una mattina di nebbia a Milano Linate

L’incidente avvenne poco dopo le 8 del mattino all’aeroporto di Milano-Linate: era una giornata molto nebbiosa e la visibilità era ridotta a soli 200 metri