Induno Olona dà il benvenuto a Gabriele Ferro, il nuovo comandante della Polizia locale

Induno Olona ha un nuovo comandante della Polizia locale: Gabriele Ferro, che in passato era già stato a comando della stazione del paese, ha preso servizio venerdì 15 ottobre.

Ferro, dopo anni a Induno Olona, ha lavorato a Varese. «Oggi ritorna a Induno – ha comunicato il sindaco Marco Cavallin – con molto entusiasmo e motivazione, e di questo sono molto lieto. A lui, persona esperta e capace, ho subito chiesto tra le altre cose di occuparsi della procedura per coprire due nuove posizioni nel corpo di Polizia locale, oltre che di mettere la testa sul tema della video-sorveglianza dal momento a bilancio quest’anno ci sono ulteriori 20mila euro per potenziare la nostra rete di occhi elettronici; inoltre, gli ho posto anche la priorità di compiere subito una ricognizione puntuale delle carenze in tema di segnaletica, orizzontale e verticale».

Il divorzio dall’Unione con Arcisate

Il nuovo comandante è arrivato dopo la decisione di recedere dalla convenzione per il servizio associato della Polizia locale stipulata il 1° ottobre 2020 e che doveva durare fino al 31 dicembre 2022.

Cavallin ha poi ringraziato nuovamente il predecessore di Ferro, Giuseppe Livio: «A nome dell’intera nostra comunità un sentito ringraziamento per il buon lavoro svolto a servizio del bene collettivo».