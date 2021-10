Introini entra in minoranza a Leggiuno: “Grazie a chi mi ha sostenuto”

Stefano Introini, candidato sindaco per Leggiuno, scrive una lettera di ringraziamento per tutti coloro che l’hanno sostenuto durante questa campagna elettorale, ma non solo. Candidato per Forza Italia, sottolinea come, a suo parare, la decisione di Riccardo Valena di correre da solo e non in una una lista unica come previsto inizialmente, abbia cambiato il risultato finale a favore di Giovanni Parmigiani, confermato sindaco per il secondo mandato.

La lettera, pubblicata anche sulla pagina Facebook ufficiale della lista “Leggiuno per il lago Maggiore 2021-2026” dove si può leggere in modo completo, vede Introini ringraziare Forza Italia e continua: “mi permetto di suggerire di ricordare al proprio iscritto Riccardo Valena che quando si gioca a poker e non ti va mai bene una mano… forse è meglio cambiare le carte prima di puntare e quindi che ben avrebbe fatto a rispettare l’accordo firmato per quel passo indietro del sottoscritto: bè, come dimostrato, sarebbe stata una vittoria, una stravittoria già scritta”.

La lettera continua con i ringraziamenti a tutti coloro che hanno supportato e aiutato nella costruzione della lista e del programma. In modo particolare cita Tiziana Petoletti e Domenico Bavila, ex candidati sindaco, uniti anche dal progetto di candidare a sito Unesco l’Eremo di Santa Caterina del Sasso. Dopo i ringraziamenti, Introini conclude: Ciao, grazie a Tutti e a presto per un grande progetto di pace e di sviluppo!”.