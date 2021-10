La maratona elettorale in diretta su Varesenews

Trentatré comuni al voto, 99 candidati sindaco e 2.583 candidati consiglieri comunali. Sono questi i numeri della sfida elettorale che si gioca in provincia di Varese domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Un grosso confronto politico e civico che attraversa il territorio dal Comune più a nord, la piccola Cremenaga, al Comune più a sud, la grande Busto Arsizio.

Per raccontare le idee, i sogni, i confronti e anche le polemiche che hanno caratterizzato questa tornata elettorale Varesenews ha aperto uno speciale elettorale dove sono riportati i volti e i nomi di tutti i candidati, le interviste e più di mille articoli solo per raccontare l’ultimo tratto, quello più intenso, di campagna elettorale.

Lo sforzo, per noi, non è ancora finito. Nella giornata di lunedì inizia la fase più importante di questo lungo racconto sulle amministrative: quella dei risultati elettorali.

A partire dalle 15 di lunedì 4 ottobre, in contemporanea con l’inizio dello spoglio, Varesenews aprirà una lunga diretta sulla conta dei voti in tutti i 33 comuni. Ci saranno quattro liveblog sulle città di Gallarate, Varese, Busto Arsizio e sui restanti comuni con immagini, video e informazioni direttamente dai seggi. La nostra redazione di Legnanonews si occuperà di coprire tutta l’area dell’Altomilanese. E non è tutto .

Nel pomeriggio elettorale apriremo delle finestre di approfondimento video con informazioni sullo spoglio e interventi coi protagonisti della sfida elettorale. Un racconto che sarà fatto anche di anticipazioni sui dati ufficiali per poter conoscere nel modo più tempestivo possibile il finale di queste lunghe campagne elettorali.

Al termine della giornata tutti i dati ufficiali, i nomi degli eletti, le preferenze e le analisi saranno raccolte all’interno del nostro speciale elezioni dove resteranno consultabili per sempre insieme a tutto l’archivio storico delle tornate elettorali in provincia di Varese.