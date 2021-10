La pioggia non ferma la banda di “mini pellegrini” lungo la Via Francisca del Lucomagno

Le iscrizioni, per i quattro eventi, hanno superato quota mille. Due terzi non avevano più di 10 anni. Sono numeri incredibili, quelli registrati dai sabati alla scoperta della Via Francisca del Lucomagno organizzati in collaborazione con Alfa, il gestore del servizio idrico integrato della provincia di Varese.

Durante l’ultimo appuntamento, sabato 30 ottobre, il ritrovo e il punto di arrivo ha visto protagonista l’ “Approdo dei Calimali” di Fagnano Olona, un incantevole spazio all’aperto a cavallo del fiume Olona, gestito con passione dall’omonima associazione. Proprio i volontari hanno predisposto un piccolo palco con tanto di scenografia a tema Halloween per lo spettacolo inscenato da Martin Stigol, di Progetto Zattera Teatro.

Ma non solo, a ristorare i pellegrini dopo una camminata ad anello (resa breve dal maltempo, che comunque non ha scoraggiato i piccoli esploratori) hanno preparato vin brulee, cioccolata calda e caldarroste. Sul posto anche Santina Buscemi, anima del gruppo Oggi in Valle Olona e giornalista di VareseNews, per documentare la giornata che dalla pagina del gruppo era stata molto promossa i giorni precedenti.

Circa ottanta i partecipanti, tutti entusiasti del format e che hanno preso parte, insieme ai 600 delle scorse giornate, a quella ripartenza post pandemia che questi eventi si prefiggevano di rappresentare, almeno per quanto riguardava la possibilità di stare insieme. Specialmente per i più piccini, messi a dura prova dai mesi di chiusura più rigorosa.

Vedere infatti decine di bimbi all’aperto ridere, camminare, ascoltare storie e fare merenda insieme è stata l’ennesima dimostrazione che un progetto come quello della Via Francisca del Lucomagno, all’insegna del turismo lento e a due passi da casa, rispettoso dell’ambiente e della natura, è un valore aggiunto per tutto il territorio che attraversa. Da ogni punto di vista: economico, turistico e soprattutto sociale.

Una menzione speciale al più piccolo dei pellegrini mai registrati on the road: Edoardo, il nipote di quello che per tutti è “il papà della Via Francisca”, Ferruccio Maruca, segretario del Tavolo Istituzionale della Via Francisca. Nato appena due settimane fa (e proprio dopo aver partecipato al secondo di questi eventi tenutosi il 16 ottobre al Sacro Monte di Varese, dalla pancia di mamma Annalisa) e presente anche lui alla camminata, bello “paciarotto” nella fascia che lo avvolgeva alla sua mamma, insieme ai due fratellini più grandi.

Viva la Via Francisca e i suoi pellegrini, da 0 a 400 anni!

