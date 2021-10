La truffa dell’acqua a Malnate questa volta va a segno

Il 1 ottobre, in via Don Maesani, la vittima si è accorta del tentativo di truffa e non è cascata nella rete dei malviventi.

Questa mattina – mercoledì 13 ottobre – invece la truffa dell’acqua è andata a segno e una signora anziana che vive nella zona centrale di Malnate è stata derubata.

L’iter non cambia: il truffatore suona al campanello, dice di dover fare dei controlli all’acqua del rubinetto e mentre la vittima viene distratta, ne approfitta per derubarla.

Ieri sera, sempre a Malnate, invece una donna si è accorta in tempo e ha evitato per poco la truffa dei finti sms delle Poste. La signora ha risposto al messaggio ed è stata poi contattata telefonicamente. Quando però dall’altra parte della cornetta sono diventati troppo insistenti nella richiesta di dati bancari, la donna ha chiuso prontamente la chiamata e bloccato i conti. Questa mattina la denuncia è stata raccolta dalla Polizia Locale di Malnate.

Per evitare le truffe il Comune di Malnate ha organizzato una serie di otto incontri per sensibilizzare la cittadinanza. Primo incontro il 15 ottobre.