Otto incontri a Malnate per prevenire e combattere le truffe 

Anche a Malnate non sono mancati nell’ultimo periodo i tentativi di truffa. Per prevenire e combattere questo fenomeno il Comune di Malnate, in collaborazione con Regione Lombardia e le Asssociazioni Foxpol, Elasticamente e Carabinieri in Congedo, ha organizzato una serie di incontri sul territorio, per illustrare le maggiori tipologie di truffe ad oggi messe in atto al fine di prevenirle.

«Molto si può fare per prevenire le truffe – spiegano gli organizzatori -, soprattutto facendo informazione affinché, in particolare i nostri anziani, non diventino vittime di persone senza scrupoli».

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare:

CALENDARIO INCONTRI: