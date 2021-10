La Uyba continua a vincere ed è regina per una notte

Partita in discesa per la Unet E-Work Busto Arsizio che ritrova Poulter e vince sul campo di casa per 3-0 (25-21, 25-15, 25-19), contro la Bartoccini Fortinfissi Perugia delle ex illustri Bauer, Havelkova e Diouf.

Tre vittorie su tre gare quindi per la formazione guidata da Marco Musso, che in attesa del big match tra Novara e Conegliano, si gode la vetta della classifica con 9 punti; tutti quelli a disposizione.



Top scorer per le biancorosse è Alexa Gray che mette a segno 16 punti (57% offensivo), seguita a breve distanza dalla solita Mingardi, 15 (3 ace). Prestazione corale positiva, con le padrone di casa che stanno dimostrando il loro valore e una costante crescita anche contro un’avversaria che poteva dare qualche grattacapo. Dall’altra parte della rete Valentina Diouf, alla sua prima volta al palazzetto di Busto da avversaria dopo l’esperienza in Corea, mette a tabellino 17 punti. Meno incisive le altre due grandi ex: 8 i punti di Havelkova, 4 quelli di Bauer.

A fine partita coach Marco Musso commenta positivamente la gara, anche se sottolinea alcuni elementi su la squadra dovrà lavorare: «Dobbiamo ragionare su qualche aspetto che non è andato, ma anche sul fatto che portare continuità per 3 set come fatto stasera è un punto di partenza importante. Abbiamo fatto fatica sulla battuta, dalla quale dobbiamo ottenere qualcosa di più dal punto di vista dell’efficacia: ci dobbiamo lavorare perché già domenica contro Chieri ci servirà tantissimo».

La partita

Coach Musso schiera la ristabilita Poulter in regia, Mingardi opposto, Olivotto e Stevanovic al centro, Gray e Bosetti in attacco, Zannoni libero. Il primo set inizia bene per le padrone di casa che si portano sul 4-2. Diuf non ci sta e martella la difesa biancorossa costringendo al time out Musso. Si accende Olivotto al centro e grazie anche a qualche errore di troppo delle umbre, la Uyba torna a -1 (11-12). Le farfalle a quel punto prendono il volo e avanzano fino al 20-16, poi Ungureanu chiude 25-21.

Il secondo parziale parte in equilibrio con le due formazioni che procedono punto a punto (4-5). Mingardi mette a segno tre ace e infiamma l’entusiasmo del pubblico (9-5). L’opposto bustocco e Bosetti trascinano la squadra sul 18-11, Stevanovic allunga ancora e sul finale Gray chiude 25-15 una frazione senza troppa storia.

Nel terzo set partenza sprint delle padrone di casa che ancora una volta con Mingardi e Bosetti mettono subito le distanze (6-4). Melandri e Diouf ci provano per la Bartoccini ma le biancorosse tengono salde le redini della partita (19-15). L’ace di Ungureanu vale il 23-19 e l’errore di Melandri regala il definitivo 25-19.