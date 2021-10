L’Alto Milanese alla Marcia della Pace Perugia-Assisi

Anche una rappresentanza delle amministrazioni comunali del Legnanese alla Marcia della Pace Perugia-Assisi. Amministratori e cittacini sono partiti con il pullman da Castellanza, organizzato dalle associazioni Legambiente Valle Olona, Parabiago , Nerviano, Bicipace e Never Nemo La Libreria che non c’è. Presenti le amministrazioni di Legnano, con il sindaco Lorenzo Radice, Canegrate, con il consigliere con delega alla pace, Sara Lurago, e rappresentanti delle amministrazioni comunali di Busto Garolfo , Villa cortese e San Vittore Olona ( con il vice sindaco Nuzzo).

La marcia quest’anno festeggia i 60 anni dalla prima edizione. «Sono tante le ragioni per aderire alla Marcia –ha affermato Radice dopo avere aderito alla manifestazione– a cominciare dal motto scelto dagli organizzatori, l’I care di don Lorenzo Milani che, secondo la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, dovrebbe diventare il motto dell’Europa. Un concetto, quello della “cura”, caro anche a Papa Francesco, che nel messaggio dell’1 gennaio ha incoraggiato tutti a diventarne testimoni. Lavorare concretamente per la Pace e, a tutti i livelli della cosa pubblica, impegnarsi per la coesione sociale, oggi, significa radicare una cultura che sostituisca la cura all’indifferenza, che sani le diseguaglianze e che si declini nell’attenzione verso le giovani generazioni, la scuola e l’educazione, le persone e l’ambiente, i diritti, e in particolare, quelli dell’infanzia e delle donne. Obiettivi, questi, che la nostra amministrazione condivide e condizione per realizzare una vera comunità».