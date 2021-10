A Lavena Ponte Tresa tanti cittadini per il primo consiglio comunale e il sindaco Mastromarino si commuove

Un pubblico numeroso e caloroso e un sindaco emozionato hanno tenuto a battesimo ieri sera il primo consiglio comunale di Lavena Ponte Tresa dopo le elezioni del 3 e 4 ottobre che hanno riconfermato la lista Io cambio e il sindaco Massimo Mastromarino alla guida del paese.

Galleria fotografica Lavena Ponte Tresa - Il nuovo consiglio comunale 4 di 14

Un centinaio di persone ha partecipato al consiglio che si è svolto nel salone polivalente di via Colombo, sottolineando con molti applausi i momenti salienti della seduta, dal giuramento del sindaco alla nomina degli assessori e dei consiglieri delegati, fino all’elezione del presidente del consiglio comunale. Una partecipazione che ha emozionato i nuovi amministratori cittadini, a partire dal sindaco, che nel suo discorso di insediamento ha ringraziato tutti, dagli elettori alla sua famiglia, dai componenti dell’amministrazione precedente ai suoi nuovi compagni di mandato.

«Ringrazio tutti e faccio una promessa – ha detto Mastromarino – quella di ascoltare di più i nostri concittadini, la giunta, il consiglio e i dipendenti comunali per affrontare con spirito di servizio questo nuovo mandato».

Un mandato che, come ha sottolineato il vicesindaco Valentina Boniotto nel suo intervento, richiederà una responsabilità in più: «La responsabilità di essere gli amministratori di tutti, visto che questo consiglio comunale sarà rappresentato da un solo gruppo. I problemi da risolvere non sono pochi ma questa è una squadra solida e motivata e con spirito di servizio faremo del nostro meglio per essere vicini a tutta la comunità».

Il sindaco ha poi presentato la nuova giunta. Al vicesindaco Valentina Boniotto sono state confermate le deleghe alla cultura, identità locale, promozione turistica e del territorio, politiche dello sport e tempo libero. Silvia Zocchi assessora con deleghe ai rapporti istituzionali, politiche educative e scolastiche, politiche giovanili, gestione e organizzazione del personale. Pasqualino D’Agostino assessore con delega ai servizi alla persona, politiche e servizi sociali, coordinamento servizi sociosanitari territoriali, ecologia e igiene ambientale. Giuseppe Pellegrino assessore con delega a territorio e difesa del suolo, urbanistica, edilizia privata, programmazione opere pubbliche, manutenzioni stabili e patrimonio. Restano in capo al sindaco le deleghe ad affari generali e transizione digitale, bilancio e programmazione economica, politiche sussidiarie, tariffe e tributi, commercio e sviluppo economico, politiche transfrontaliere e problematiche di confine, sicurezza, polizia locale e protezione civile.

Insieme al sindaco e alla giunta lavoreranno su temi specifici tutti i consiglieri, ognuno con una delega specifica: Emanuele Massara, sviluppo dell’offerta turistica e rapporti con le associazioni; Decimo Dall’Omo, attività manutentive, enti gestori di servizi e reti e rapporti con il personale; Filippo Cardellicchio marketing territoriale integrato; Marcello Lesina Martinelli tutela dell’ambiente e transizione ecologica; Patrizia Cataldi, rilancio del commercio e dell’artigianato; Romina Greco, servizi correlati all’offerta educativa; Simone Settin frontalieri, comunicazione e transizione digitale; Romina Perini inclusione sociale, pari opportunità e politiche giovanili.

Il sindaco ha infine sottoposto al consiglio le linee programmatiche di mandato, che si articolano attorno a quattro punti: la cura e il benessere delle persone per poter uscire più forti dell’emergenza pandemica; la difesa del territorio e la cura del paese, la ripartenza economica e la promozione turistica e infine la difesa dei frontalieri.

La seduta di insediamento, che si è aperta con la consegna di un mazzo di fiori a tutte le signore elette si è chiusa con un rinfresco offerto dalla nuova amministrazione a tutti i presenti. Piccoli gesti che insieme ai discorsi dei nuovi amministratori e ai tanti applausi del pubblico hanno reso il consiglio comunale di Lavena Ponte Tresa una serata molto partecipata e a tratti emozionante.