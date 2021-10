“Le bombe” è il nuovo singolo di Ivan Stray disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 22 ottobre con Ghost Records e Believe Music. Ivan Cogodi, in arte Ivan Stray, classe 1984 vive sul Lago Maggiore e questo è il suo secondo singolo dopo “Malafortuna” uscito il maggio scorso.

Le bombe descrive il caos e gli orrori della guerra che visti attraverso gli occhi dei bambini si trasformano in esplosioni di colori e rumori spaventosi. Le bombe parla di un soldato costretto a combattere per una guerra non sua, lontano da casa, consapevole del fatto che da un momento all’altro potrebbe perde tutto ciò che ha di più caro.

Le sonorità del brano sono caratterizzate da un sound elettronico distorto, ruvido, drum graffianti, voci ed echi che sembrano arrivare da un campo di battaglia.

Ivan Stray sin da giovane sperimenta con diverse band della sua zona fino a maturare la sua personale via di creazione musicale. Innamorato di musica rock, cantautorato ed elettronica decide di miscelare i generi ottenendo il risultato che lo porta, con l’aiuto del suo amico musicista e produttore Marco Ulcigrai, alla realizzazione dei suoi ultimi brani.