Le celebrazioni del 4 novembre a Cedrate di Gallarate

Cedrate celebra il 4 novembre e l’unità nazionale: è una tradizione di lungo corso, quella che un tempo era accompagnata da un lungo corteo di reduci per le vie del quartiere di Gallarate, che ai tempi della Prima Guerra Mondiale era ancora quasi un paese distinto, dalle radici agricole. Quest’anno, nel centenario del Milite Ignoto, sarà anche scoperta una nuova targa commemorativa.

Giovedi 4 novembre 2021 alle 9 si comincerà con la Messa nella chiesa di San Paolo allo Sciaré. Alle 10.15 si passerà al monumento ai caduti di Cedrate, in quella via Montesanto che ricorda una delle più letali battaglie di tutta la guerra, la Decima dell’Isonzo, costata oltre 35mila vite solo dal lato italiano (ben più di tutti gli abitanti di Gallarate allora).

Dopo la commemorazione in via Montesanto, la cerimonia proseguirà alla scuola media “Padre Igino Lega” di via Tommaseo, per la deposizione di fiori alla targa dedicata a Giancarlo Praderio, a Ermenegildo Bergo e a Pasquale Gaspari.

Ultimo punto toccato, a pochi passi, sarà la lapide dei caduti del 15/18 alla cooperativa di consumo di via Arconti, il “circolone” del paese.

Collaborano alla giornata il Circolo cooperativa, il Circolo San Marco, il comitato Insieme per Cedrate, la Parrocchia San Maria Assunta.