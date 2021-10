A Luino nella commissione Servizi si parla di gemellaggi

Lunedì 25 ottobre alle 18.30 si riunirà a Luino la Commissione consigliare Servizi in presenza per trattare un solo punto all’ordine del giorno.

Si tratta dell’approvazione del regolamento per la “costituzione, la gestione e lo sviluppo di relazioni internazionali on città, comunità e territori e dello Statuto del Comitato per i gemellaggi, i patti di amicizia e gli accordi di partenariato internazionali. (nella foto il viaggio di qualche anno fa dei luinesi a Luino e Sanary-sur Mer)