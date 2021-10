Mario da Corgeno apre le porte al giardino dell’anima

In occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno Il Giardino dell’anima Valbossa in Rosa presenta la mostra di Mario da Corgeno. L’esposizione dal titolo “Il Giardino dell’anima” a Corgeno, via Broli 3, inaugura sabato 30 ottobre alle ore 15 e sarà aperta al pubblico il 31 ottobre, 1 novembre, 6 novembre dalle 9:30 alle 17.

«Quando penso a Mario da Corgeno – scrive Pietro Annigoni – penso ad una irruzione, a un vortice, ad un chè di imprecisato da cui ci si attende una rivelazione esplosiva; e penso al Mario “Bruum” come noi qui dello studio lo chiamavamo, dopo che ce lo siamo visto arrivare tante volte, all’improvviso, pieno di entusiasmo, pieno di tante cose da dire che si accalcavano, che si accavallavano e che, il più delle volte, si condensavano appunto in un riassuntivo e fragoroso “Bruum”.»