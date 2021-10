Mini-paleontologi a Cantello alla scoperta dei fossili del Monte San Giorgio

Il Comune di Cantello, in collaborazione con la Comunità montana del Piambello, il Museo dei fossili di Besano e l’Associazione Guide del Monte San Giorgio propone gratuitamente due laboratori per bambini e ragazzi sul tema “Il ritorno dei paleontologi“.

Due gli appuntamenti previsti in ottobre.

Domenica 3 ottobre il laboratorio si intitolerà “Occhio al dettaglio“. Attraverso la storia di Mary Anning – famosa paleontologa britannica – e i ritrovamenti del Monte San Giorgio, i partecipanti potranno scoprire le abilità di un paleontologo.

Domenica 10 ottobre il tema sarà “Nuotiamo nel mare del Triassico“, e porterà bambini e ragazzi alla scoperta del mare del Triassico e dei suoi pesci, ponendo domande curiose e dando il via ad un gioco di osservazione in cui vincerà il gruppo più attento.

Gli incontri – aperti agli alunni della scuola primaria e secondaria, anche non residenti a Cantello, dureranno ciascuno 1 ora e 15 minuti e si svolgeranno nel pomeriggio a Cantello al Cascinale Lombardo (sede della biblioteca), in via Monastero 7. Sono previsti due gruppi: dalle 14 alle 15.15 primo gruppo di massimo 15 partecipanti; e dalle 15.30 alle 16.45 il secondo gruppo di massimo 15 partecipanti;

A questo link ulteriori informazioni e modalità di adesione e di iscrizione

L’accesso alle sale del cascinale è consentito unicamente ai possessori di green pass (che dovrà essere esibito all’ingresso in forma cartacea o elettronica), fatti salvi i bambini sotto ai 12 anni di età e le categorie specificamente esentate dall’obbligo di legge.