Netflix in Italia aumenta i prezzi degli abbonamenti Standard e Premium

Da oggi, 2 ottobre, Netflix aumenta i prezzi dei suoi abbonamenti Standard e Premium. Il primo, che prevedere lo streaming a 2 dispositivi in contemporanea e qualità HD passa così da 11,99 a 12,99 euro mentre il Premium, che offre 4 dispositivi connessi e 4K aumenta da 15,99 a 17,99 euro.

Gli aumenti non riguardano però il piano base: un dispositivo solo collegato e senza Hd rimane a 7,99. Le nuove tariffe verranno applicate a tutti i nuovi abbonati dal 2 ottobre, mentre gli abbonati esistenti inizieranno a ricevere una notifica tramite e-mail dal 9 ottobre e via app trenta giorni prima dell’aumento effettivo. La tempistica infatti, scrive Netflix in una nota, «si baserà sul ciclo di fatturazione del singolo abbonato e verrà implementata nel corso dei prossimi mesi».