Il calendario degli open day Acof

Acof lavora ogni giorno per programmare e progettare il futuro dei ragazzi, per garantire loro un percorso formativo di eccellente e indiscutibile qualità. L’obiettivo di ogni attività, resta la preparazione e l’attenzione alla serenità di ogni singolo studente.

In vista delle iscrizioni all’anno scolastico 2022/2023, ecco una panoramica degli open day che si svolgeranno ancora soprattutto in modalità virtuale, con la possibilità di iscriversi anche ad alcuni momenti in presenza o frequentare lezioni aperte.

Istituti scolastici superiori Olga Fiorini & Marco Pantani

Open day

Venerdì 15 ottobre, ore 18.00 e ore 19.00 – online

Sabato 16 ottobre, ore 9.30, ore 10.30 e ore 11.30 – in presenza

Venerdì 19 novembre, ore 18.00 e ore 19.00 – online

Sabato 20 novembre, ore 9.30, ore 10.30 e ore 11.30 – in presenza

Venerdì 10 dicembre, ore 18.00 e ore 19.00 – online

Venerdì 14 gennaio, ore 18.00 e ore 19.00 – online

Lezioni aperte

Sabato 11 dicembre alle ore 9:30

Sabato 15 gennaio alle ore 9:30

The International Academy

Istituto Scolastico Paritario – dai 3 ai 18 anni

Nursery School

Sabato 6 novembre

Sabato 15 gennaio

Primary School

Sabato 16 ottobre, ore 14.30 – in presenza

Sabato 13 novembre, ore 9.30 – online

Sabato 18 dicembre, ore 9.30 – in presenza

Sabato 15 gennaio, ore 9.30, in presenza

Middle School

Sabato 16 ottobre, ore 9.30 – online

Sabato 13 novembre, ore 14.30 – in presenza

Liceo Internazionale

Open day

Venerdì 15 ottobre, ore 18.00 e ore 19.00 – online

Sabato 16 ottobre, ore 10.30 e ore 11.30 – in presenza

Venerdì 19 novembre, ore 18.00 e ore 19.00 – online

Sabato 20 novembre, ore 10.30 e ore 11.30 – in presenza

Venerdì 10 dicembre, ore 18.00 e ore 19.00 – online

Venerdì 14 gennaio, ore 18.00 e ore 19.00 – online

Lezioni aperte

Sabato 11 dicembre

Sabato 15 gennaio

Istituto Comprensivo Paritario Montessori di Castellanza

Nido – Casa dei bambini

Sabato 23 ottobre, dalle ore 9.30 – online

Sabato 20 novembre, dalle ore 9.30 – online

Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado

Sabato 23 ottobre, dalle ore 9.30 – online

Sabato 20 novembre, dalle ore 9.30 – online

Centro Formazione Professionale ACOF Borsano

Sabato 23 ottobre, dalle 9.00 alle 13.00

Sabato 13 novembre, dalle 9.00 alle 17.00

Sabato 4 dicembre, dalle 9.00 alle 17.00

Sabato 15 gennaio, dalle 9.00 alle 17.00