Pallacanestro Varese verso il summit per definire il “dopo Conti”

Le due scosse di terremoto – una sportiva e l’altra societaria – avvertite all’interno della Pallacanestro Varese hanno lasciato il segno. Da un lato il -39 contro Reggio Emilia (per non parlare delle gare precedenti), dall’altro le dimissioni da direttore generale di Andrea Conti costringono il club biancorosso a correre ai ripari e a reimpostare il lavoro dentro e fuori dal campo.

Per questo motivo, i vertici della società si riuniranno nel tardo pomeriggio di martedì 26 alla Enerxenia Arena: un summit a cui parteciperanno i consiglieri di amministrazione e che sarà allargato anche a qualche altra figura come Alberto Castelli (presidente del consorzio “Varese nel Cuore”, il quale settimana prossima avrà la propria assemblea) e Umberto Argieri in rappresentanza del trust “Il Basket Siamo Noi”, ovvero le due componenti che detengono il 100% delle quote sociali.

Nel confronto di Masnago verranno anzitutto ufficializzate le dimissioni del gm (formalmente la società si è riservata di decidere, ma la scelta è irrevocabile). Sarà inoltre analizzata la situazione ma soprattutto verranno prese alcune decisioni per far ripartire la macchina organizzativa privata dell’uomo cardine, Andrea Conti, che con il suo incarico era attivo sia nell’area sportiva sia in quella manageriale. Ruoli che non dovrebbero andare del tutto nelle mani di Luis Scola: alla vigilia del summit infatti è probabile che la parte “di campo”, quella legata alla squadra, resti appannaggio di alcune altre figure già presenti all’interno dell’ambiente biancorosso.

Toto Bulgheroni anzitutto, che è già il consigliere con delega alle operazioni di basket e, forse Max Ferraiuolo che può sfruttare il suo rapporto stretto con la squadra per valutare da vicino la situazione. A disposizione potrebbe esserci anche Mario Oioli che ha un passato nel ruolo e che potrebbe ereditare le funzioni burocratiche di Conti. Luis Scola invece sarebbe intenzionato a restare al di fuori di questo discorso per concentrarsi maggiormente sulla costruzione del progetto sportivo a medio-lungo termine presentato un mese fa a Galliate Lombardo. Ma ovviamente le posizioni saranno chiarite meglio nella riunione della Enerxenia Arena. Da cui ci si aspetta, per lo meno, che il club prenda una direzione precisa e certa per provare a uscire dal pantano in cui si è cacciata.

ASCOLTA Il podcast di VareseNews con il punto della situazione sulla Pallacanestro Varese

Ascolta “VareseNews – Le notizie del 25 ottobre 2021” su Spreaker.