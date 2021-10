Ponte di Ognissanti: variazioni agli orari di Autolinee Varesine

In occasione della chiusura delle scuole per il ponte di Ognissanti, si attuano alcune modifiche orarie ai servizi di Autolinee Varesine.

Lunedì 1 novembre sarà in vigore l’orario FESTIVO: per garantire una piena fruibilità ai cimiteri cittadini, sarà ugualmente in funzione la linea G (FS-cimitero di Giubiano, abitualmente sospesa nei festivi) e alcune corse della linea N termineranno il proprio servizio al cimitero di Belforte anziché a Cascina Mentasti.

Martedì 2 novembre tutte le linee urbane ed extraurbane seguiranno invece l’orario NON SCOLASTICO, in quanto da calendario provinciale tutti gli istituti superiori risultano chiusi.

Proprio da martedì, in concomitanza con l’apertura del cantiere in via Sant’Imerio, prende il via una significativa modifica di percorso alla linea urbana A, così come è stata definita da un’apposita ordinanza del Comune di Varese.

In direzione Capolago, gli autobus non transiteranno più dalla fermata di via Piave, perciò è consigliabile usare quella di via Orrigoni: da lì, la linea A procederà su via Medaglie d’Oro-fratelli Pavesi, in quanto via San Pedrino sarà resa a doppia corsia in discesa, perdendo così la preferenziale attualmente presente.

Più impattanti le variazioni previste nella direzione opposta, cioè verso il centro/Biumo Superiore: dalla nuova Esselunga di via Gasparotto, la linea A salirà dalla stessa via Gasparotto verso viale Borri, riprendendo il percorso regolare in via Magenta. Risultano così temporaneamente soppresse, solo in direzione centro/Biumo Superiore, le fermate di viale Europa, via Uberti, via

Goldoni e via Limido nel rione di Bosto.

Tale ordinanza municipale è valida sino al giorno 20 dicembre.