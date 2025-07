Diritti e persone ovunque: torna il Varese Pride, e avrà come madrina Vladimir Luxuria

Il momento è arrivato: sabato 19 luglio, Varese si prepara a celebrare un’importante edizione del Varese Pride, la manifestazione per i diritti LGBTQIA+ organizzata da Arcigay Varese in partenariato con il Comune di Varese.

Si tratta infatti della decima edizione: un appuntamento ormai fisso per la città, che porta nel suo cuore un messaggio di libertà e di pieno riconoscimento dei diritti di ogni persona. Infatti, l’edizione 2025 si svolge all’insegna dello slogan “Ovunque persone, ovunque diritti”, un’espressione che sottolinea l’universalità dei diritti umani e il loro legame indissolubile con la giustizia sociale.

Il Varese Pride riafferma il diritto di ogni individuo a vivere in sicurezza e dignità, e per questo particolarmente quest’anno i diritti riaffermati comprenderanno anche le altre gravi violazioni in molte parti del mondo, inclusa la Palestina.

DIRITTI PER TUTTI, UNA STRADA ANCORA LUNGA

In Italia, la strada verso la piena uguaglianza per le persone LGBTQIA+ è ancora lunga: «Mancano una legge nazionale contro l’omolesbobitransfobia e manca il pieno riconoscimento delle famiglie omogenitoriali, mentre le persone transgender affrontano significative barriere – ricorda la nota di Arcigay Varese – Il Varese Pride è un’occasione cruciale per chiedere azioni concrete e immediate».

Il Varese Pride 2025 ha ottenuto importanti riconoscimenti istituzionali, tra cui il patrocinio dell’Ambasciata del Canada in Italia e dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, e il sigillo dell’Università degli Studi dell’Insubria. Diverse realtà associative hanno già aderito, confermando il Varese Pride come uno spazio di partecipazione, ascolto e visibilità.

«Il Pride è un’azione pubblica per i diritti umani: difende e promuove libertà, sicurezza e uguaglianza in un contesto in cui questi valori sono spesso messi in discussione – spiega Giovanni Boschini, presidente di Arcigay Varese e fondatore del Varese Pride – Celebrare la decima edizione del Varese Pride è un traguardo importante, ma anche una responsabilità. Il nostro impegno è locale, ma il nostro orizzonte è globale: camminiamo per chi è con noi, ma anche per chi non può ancora permettersi di esserci. Il Pride è visibilità, solidarietà e giustizia. E finché ce ne sarà bisogno, continueremo a esserci»

IL PROGRAMMA DELLA LUNGA GIORNATA DEL PRIDE

La giornata inizierà alle 10 in Piazza Monte Grappa con il banchetto informativo di Arcigay Varese.

Il ritrovo per la parata è alle 16, con partenza alle 17. Per chi partecipa per la prima volta o da solə, il Centro Arcobaleno (il centro antidiscriminazione di Arcigay Varese) offrirà un punto di accoglienza dedicato alle 16:30 al gazebo in Piazza Monte Grappa.

Il corteo attraverserà il centro cittadino fino ai Giardini Estensi, dove, dalle 19 a mezzanotte, si terrà la Pride Night: una serata di spettacolo, musica dal vivo e interventi pubblici. Tutti gli interventi ufficiali saranno tradotti in Lingua dei Segni Italiana (LIS) per garantire piena accessibilità.

VLADIMIR LUXURIA MADRINA DEL PRIDE 2025

Madrina del Varese Pride 2025 sarà Vladimir Luxuria, che parteciperà al corteo e porterà sul palco il suo spettacolo “Stasera ve le canto“, previsto ai giardini estensi per le 20.45. Insieme a lei si alterneranno artisti, attivisti e rappresentanti della società civile.

Ai Giardini Estensi sarà attivo un punto ristoro gestito da Arcigay Varese per sostenere i costi della manifestazione. Saranno presenti i City Angels e Discobus per garantire supporto lungo il percorso, e una zona di decompressione sensoriale con distribuzione di tappi antirumore sarà disponibile per persone neurodivergenti o con sensibilità elevata, garantendo un’esperienza inclusiva per tutte le persone. Alla manifestazione parteciperanno anche il Segretario Generale di Arcigay Nazionale, Gabriele Piazzoni, e rappresentanti dell’amministrazione comunale di Varese e di altre istituzioni.

La manifestazione è gratuita, aperta a tutte le persone, e si svolgerà anche in caso di pioggia leggera. Per l’elenco completo dei sostenitori e ulteriori dettagli, visitare www.varesepride.it.